Жители Подмосковья свыше 300 раз онлайн пожаловались на нарушения правил парковки за сентябрь | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 16:05 Жители Подмосковья свыше 300 раз онлайн пожаловались на нарушения правил парковки за сентябрь

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В Подмосковье в целом дворы и общественные территории продолжают убирать каждый день. Но вывозить мусор оперативно не всегда бывает так-то просто — иногда этому, сами того не желая, препятствуют сами жители. Например, мусоровозам бывает просто не проехать, потому что дороги могут быть полностью заставлены личным транспортом. Или жители паркуются прямо перед самими контейнерами, поэтому к ним бывает просто не подъехать.

Помочь в этом случае могут не только специальные службы, но и сами жители. У них есть возможность самостоятельно заснять нарушение и отправить информацию об этом в специальном приложении под названием «Народный инспектор».

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Только за одни сентябрь поступило уже 334 сообщения из муниципалитетов. Чаще всего они приходили из Дзержинского, Лыткарина и Ленинского.

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«Больше всего сообщений за этот месяц о запаркованности возле контейнерных площадок поступило в чат-бот из Домодедово — 53 замечания, второе место у Подольска — водители пожаловались 50 раз», — рассказала руководитель Главного Управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Как напомнили всем жителям Подмосковья в ГУСТ, за неправильную парковку, которая может помешать уборке территорий, можно получить достаточно большие штрафы. Для юридических лиц размер взыскания может составить до 30 тысяч рублей.