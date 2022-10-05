Количество сдаваемой макулатуры выросло в Подмосковье | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 13:02 Поделиться Telegram

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Viber Количество сдаваемой макулатуры выросло в Подмосковье

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Объем макулатуры на комплексе по переработке отходов «РТ-Инвест» вырос в Подмосковье на 20%. Как объяснили в пресс-службе компании, показатели традиционно увеличиваются с началом учебного года и повышением спроса на канцелярию.

Комплекс также стал принимать больше бутылок и алюминиевых банок. Всего за лето было отсортировано 600 тысяч тонн вторсырья.

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Как сообщили в пресс-службе, в сентябре комплекс принял на 17% больше картона, на 6% увеличилось количество принятой газетно-журнальной бумаги, на 15% стекла и на 20% — банок.

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За лето сортировку прошли 230 тонн отходов в Сергиевом Посаде, по 115 тысяч тонн в Коломне и Кашире и 140 тысяч в Можайске. Отобрали семь тысяч тонн стекла, 3,5 тысячи тонн пластика, три тысяч тонны макулатуры и 2,5 тысячи тонн металла. Большинство отходов поступило из Одинцова, Красногорска и Мытищ.

Всего с момента запуска комплексов переработки было отсортировано 33 тысяч тонн металла, 36 тысяч тонн макулатуры, 56 тысяч тонн стекла и 108 тысяч тонн пластика. Компания планирует запустить предприятие по переработке полимеров в Кашире, где будут выпускать ПЭТ-гранулы. Это позволит создать еще 300 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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