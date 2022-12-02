Подмосковье 02 декабря 2022, 16:02 Жители Подмосковья стали реже жаловаться в соцсетях на содержание территорий

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Главное управление содержания территорий Московской области подсчитало, что количество обращений жителей в соцсетях снизилось в ноябре на 25%, по сравнению с показателями октября. В последний месяц осени ГУСТ получило 2 216 сообщений от жителей региона.

Больше всего недовольства у жителей Подмосковья вызвали уборка снега и наледи, а также несвоевременный вывоз мусора. Однако статистика показала, что работой уличного освещения горожане преимущественно довольны.

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«Мы очень внимательно относимся ко всем обращениям жителей и стараемся оперативно отреагировать на их сигналы. Но все же стоит отметить управляющим организациям, что соцсети должны быть последней инстанцией, нужно не допускать нарушения в содержании территорий и как можно скорее устранять их без напоминания жителей», — заявила Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Каждый месяц ГУСТ подсчитывает количество обращений горожан в Одноклассниках, ВКонтакте и Telegram, чтобы выявить вопросы, которые являются наиболее актуальными и устранить недочеты.

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