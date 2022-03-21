Жители Подмосковья стали реже жаловаться на состояние дворов

Количество обращений жителей Московской области по содержанию дворов снизилось с начала года и держится на уровне 3,5 тысячи. Об этом рассказал первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Алексей Бирюков губернатору Андрею Воробьеву в понедельник, 21 марта.

По словам Бирюкова, с началом таяния снега жителей стали больше волновать темы мусора и наледи на тротуарах. Наибольшее количество таких обращений поступило в Краснознаменске, Химках и Дзержинском, где «западают» работы муниципальных и коммунальных служб.

Андрей Воробьев отметил, что жители требуют «уже другого качества территорий, их содержания».

«Мелочи обращают на себя внимание, поэтому нужно найти способы, приемы, как этот весенний период в части наведения чистоты, порядка пройти. Я бы попросил вас традиционно в марте–апреле уделить особое внимание наведению порядка», — добавил губернатор Московской области.

Он отдельно обратил внимание на обозначенную в докладе проблему наледи и мусора в Краснознаменске и эмоционально высказался по этому поводу.

«МБУ, насколько я понимаю, — это прямая зона ответственности глав. И вот у нас звездой сегодня является Краснознаменск. Наша замечательная Виктория Александровна [Коваленко], которая родилась в этом городе. Если Виктория Александровна не справляется с этой задачей, значит, езжайте вы, подметайте, и я тоже вместе с вами поеду. Ну просто небольшой город, и он красной ниткой проходит по всему докладу Алексея Юрьевича», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что неудовлетворительное качество работы МБУ «заставляет задуматься».