Количество жалоб на чистоту и порядок в Подмосковье снизилось на 10 тысяч за месяц | 360°

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Количество жалоб на чистоту и порядок в Подмосковье снизилось на 10 тысяч за месяц

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Главное управление содержания территорий подвело итоги работы за сентябрь. Так, жители стали реже жаловаться на недостаточную чистоту в городах, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

ГУСТ подсчитал количество благодарностей, жалоб, оценил эффективность работы инспекторов и коммунальных служб.

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«По сравнению с августом текущего года количество обращений снизилось более чем на 10 тысяч. Самыми актуальными обращениями оказались вопросы по уборке газонов, тротуаров, проездов, но и тут мы видим снижение более чем на 1,6 тысячи заявок, популярные замечания от жителей по очистке контейнерных площадок и прилегающих территорий удалось снизить более чем на тысячу», — отметила она.

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Из-за сокращения светового дня инспекторы уделяют особое внимание состоянию систем освещения, рассказали в ГУСТ. Со следующей недели ведомство начнет проводить ночные проверки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Благоустройство

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