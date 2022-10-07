Жители Подмосковья стали реже жаловаться на плохое содержание дворов | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 17:23 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья стали реже жаловаться на плохое содержание дворов

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В Рязани на днях прошел Всероссийский форум контрольно-надзорных органов, который провело Министерство экономического развития Российской Федерации и правительство Рязанской области. Одним из тех, кто на нем выступал, стал заместитель руководителя ГУСТ Подмосковья Алекандр Боровков.

Руководитель подмосковного ГУСТ Светлана Аипова рассказала, что за последнее время цифровой формат управления процессами прочно устоялся в современной жизни. На форуме ГУСТ тоже рассказал, к каким достижениям ведомству удалось прийти в этой сфере.

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«Мы сейчас активно внедряем инновационный подход в контрольно-надзорной деятельности, что уже приносит свои положительные результаты. За 9 месяцев 2022 года выявлено 625 725 дефектов, из них устранено — 552 062. Это почти синхронное взаимодействие контрольного органа и ответственного исполнителя, колоссальное сокращение промежуточной бумажной работы, — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Важной частью форума стал обмен лучшими региональными практиками. Дело в том, что их можно оценить и использовать во всех российских регионах. Александр Боровков рассказал, что активная перестройка в сфере надзора уже привела к некоторым первым значительным результатам. С начала года автоматически фиксируются все дефекты в содержании территорий, это делается через специальное приложение. Таким образом, все пока еще не решенные вопросы могут сразу же попадать к той организации, на которой лежит ответственность за устранение всех проблем.

«Исполнители из числа инспекторов ГУСТ закреплены за каждой территорией, им стало намного удобнее заносить недочеты ответственных организаций за чистоту. Кроме того, мы подключили искусственный интеллект — система автоматической фиксации нарушений устанавливается в автомобили наших инспекторов и теперь штрафы за ненадлежащее содержание территорий будут приходить по упрощенной системе автоматически», — сказал Александр Боровков.

В будущем примерно такой же формат работы в Подмосковье собираются запустить и посредством камер «Безопасный регион», к текущему моменту в Московской области их стало уже больше 90 тысяч.

Как добавил Боровков, чем быстрее удается выявить все неустраненные дефекты, тем реже жители жалуются на ненадлежащее содержание территорий. Количество таких обращений уже значительно снизилось — на 21% в сравнении с тем же периодом 2021 года.

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