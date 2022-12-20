Подмосковье 20 декабря 2022, 13:46 Жалоб на отопление в Подмосковье стало на 11% меньше за неделю

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Более 11 тысяч обращений поступило в Единую диспетчерскую службу региона на прошлой неделе. При этом отопление перестало быть самой популярной проблемой жителей Подмосковья, уступив место уборке подъездов.

Более 7,6 тысячи заявок, поступивших за неделю в ЕДС, выполнили. Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина отметила, что жалоб на отопление стало на 11% меньше по сравнению с предыдущей семидневкой. На первое место рейтинга жилищно-коммунальных проблем вышла уборка подъездов (1269 заявок).

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«Контроль отопления — наш приоритет. Но есть и всесезонные категории проблем, которым постоянно уделяем повышенное внимание. Среди них — состояние лифтов. Нарушения здесь могут привести к серьезным последствиям», — прокомментировала тенденции недели Ольга Федина.

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531 жалоба поступила за неделю на неисправные лифты. Количество обращений по этим вопросам значительно уменьшилось в Реутове, Щелкове, Власихе, Воскресенске и Орехово-Зуеве.

Во время интервью Андрея Воробьева на радио Sputnik 15 декабря в студию позвонила жительница Химок. Она пожаловалась, что из-за крупной коммунальной аварии в домах не топят с середины ноября. Губернатор пообещал, что сети отопления в городе заменят в ближайшее время.

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