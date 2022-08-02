Жители Подмосковья стали реже использовать дрова для отопления

Жители Подмосковья закупили 2,3 тысячи кубометров древесины с начала года. Это на 2 тысяч меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

По словам зампреда, объем реализованной древесины в Подмосковье ежегодно снижается. Так, он снизился на 2 тысяч кубометров за год. В этом году большинство заявок на приобретение дров было получено с марта по май.

Эксперты считают, что такая статистика связана с увеличением количества газифицированных населенных пунктов и доступностью других способов отапливать дома.

Приобрести дерево жители могут при заключении договора купли-продажи. Сделать это можно на «Госуслугах» или в МФЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о завершении программы социальной газификации в Подмосковье в 2022 году.