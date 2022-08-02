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    02 августа 2022, 17:15

    Жители Подмосковья стали реже использовать дрова для отопления

    Александра Перепечаева

    Жители Подмосковья закупили 2,3 тысячи кубометров древесины с начала года. Это на 2 тысяч меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

    Жители Подмосковья стали реже использовать дрова для отопления

    По словам зампреда, объем реализованной древесины в Подмосковье ежегодно снижается. Так, он снизился на 2 тысяч кубометров за год. В этом году большинство заявок на приобретение дров было получено с марта по май.

    Эксперты считают, что такая статистика связана с увеличением количества газифицированных населенных пунктов и доступностью других способов отапливать дома.

    Приобрести дерево жители могут при заключении договора купли-продажи. Сделать это можно на «Госуслугах» или в МФЦ.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о завершении программы социальной газификации в Подмосковье в 2022 году.