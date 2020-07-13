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    13 июля 2020, 17:21

    Жители Подмосковья стали реже болеть туберкулезом

    Анастасия Максимовских, Оксана Кононенко

    В Московской области число впервые заболевших туберкулезом составило 762 человека с начала года. Это на 162 больных меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 4,5%.
    Жители Подмосковья стали реже болеть туберкулезом

    «По итогам первого полугодия число впервые выявленных больных туберкулезом на территории Подмосковья составило 762 человека, на 162 меньше, чем годом ранее. Во многом снижения заболеваемости удается добиться благодаря установке в медорганизациях современного медицинского оборудования. Так, в прошлом году в подмосковные больницы было закуплено 23 флюорографа, которые применяются для выявления заболеваний органов дыхания», — рассказал главный внештатный специалист-фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

    В Подмосковье работает Центр госпитализации больных туберкулезом, который позволяет контролировать распределение пациентов в профильные отделения медицинских организаций на территории всей Московской области.