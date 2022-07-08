Жители Подмосковья стали получать пособие на ребенка в три раза быстрее

Срок предоставления пособия на ребенка в Московской области сократился до десяти дней. Это стало возможным после оптимизации услуги и отказа от очной сверки документов в МФЦ.

Если раньше родитель или опекун должен был идти на прием в МФЦ для сверки документов, сейчас этого не требуется. Весь процесс происходит онлайн, не требует очной явки и занимает до десяти дней.

«Для удобства жителей на регпортале госуслуг Подмосковья упрощается получение пособий, появляются новые сервисы. Сейчас мы исключили шаг сверки документов в МФЦ. Также существенно сократился и сам срок оказания услуги — более чем в три раза», — отметила министр госуправления, IТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Воспользоваться поддержкой и оформить пособие на ребенка можно на региональном портале госуслуг. Подать заявление могут родители ребенка до восьми лет или лица, их заменяющие. При этом заявителю необходимо иметь регистрацию в Московской области. На пособие могут рассчитывать те семьи, где среднедушевой доход на каждого члена не превышает величину прожиточного минимума. Уровень имущественной обеспеченности должен быть в пределах установленной нормы, подходящей для получения социальных пособий.

Сегодня на портале госуслуг Подмосковья оказывается 246 услуг — и их список постоянно дополняется. Доступ к порталу открыт также в цифровых зонах МФЦ Подмосковья.