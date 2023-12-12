Подмосковье 12 декабря 2023, 22:52 Жители Подмосковья стали охотнее оплачивать штрафы по административным делам в 2023 году Главное контрольное управление Московской области

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В этом году жители Московской области стали охотнее оплачивать штрафы по административным делам. Несвоевременная оплата штрафов составила всего 2%, сообщил начальник отдела административного производства Мособлконтроля Валентина Вилюкова.

В прошлом году в КоАП РФ внесли изменения. Согласно нововведениям, можно оплатить половину штрафа по нарушениям, выявленным в ходе государственного и муниципального контроля, в течение 20 дней с момента его вынесения.

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Также около 20% нарушений должностных лиц закончились устным замечанием из-за незначительности проступка.

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