Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на проблемы с парковкой и уборкой дворов

Итоги работы портала «Добродел» с 1 по 7 ноября подвели в Московской области. Количество жалоб по многим направлениям снижается, а проблемы решаются более оперативно.

Хорошей тенденций является снижение количества обращений по нескольким направлениям. Так, на прошлой неделе на портале почти на тысячу снизилось количество обращений по вопросам парковки на газонах, освещения на детских площадках, уборке общественных пространств.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Также губернатор Андрей Воробьев отметил снижение числа обращений по вопросам Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Жители стали меньше обращаться по теме освещения, ремонта дорог и тротуаров.

Это показывает качество работы ведомств с обращениями. Глава региона добавил, что такой темп нужно сохранить.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Отдельное внимание Воробьев уделил вопросу отопления. Он дал поручения главам муниципалитетов подготовиться к возможным жалобам и выработать алгоритм работы с управляющими компаниями, чтобы максимально оперативно устранять подобные проблемы.

В этом вопросе очень помогают ЦУРы, которые есть уже в 53 муниципальных образованиях.

Наши ЦУРы в городах создавались для результативной работы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

В общем, количество поступающих сообщений не превышает норму, а главное, снижается количество повторных обращений, что означает, решение проблем становится более качественным и оперативным.

«Добродел» — это портал для жителей Московской области. Сервис позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать задачи. Чтобы подать обращение, необходимо пройти регистрацию.