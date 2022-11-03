Подмосковье 03 ноября 2022, 16:58 Жители Подмосковья стали лауреатами премии «Гордость нации — 2022»

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Награды III Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации — 2022» вручали по восьми номинациям. Церемония награждения лауреатов прошла в столице.

Конкурс проводит Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России». Поддержку мероприятию оказывают Совет при президенте России по межнациональным отношениям, комитет Госдумы по делам национальностей и Федеральное агентство по делам национальностей.

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Семья Шемякиных из города Люберцы стала лауреатом премии в специальной номинации «Народов много — Родина одна» за укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей. Татьяна и Дмитрий воспитывают двухлетних двойняшек. Узнав об эвакуации детей, оставшихся без попечения родителей, из Донецка и Луганска, Шемякины решили помочь. Татьяна и Дмитрий приняли в семью семерых братьев и сестер из эвакуированного детского дома. Позже выяснилось, что у ребят есть еще две сестры в Доме ребенка. Чтобы не разлучать семью, девочек тоже решили забрать. Теперь Шемякины воспитывают 11 детей.

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Руководитель Интернационального дома дружбы Татьяна Ключникова из города Пушкино стала лауреатом III степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России». Благодаря ее инициативе были разработана программа для школьников по изучению русской культуры, а также цикл занятий по этнотуризму и народным промыслам.

Премия «Гордость нации» направлена на развитие различных видов деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и единства.