Жители Подмосковья стали чаще платить за бытовые услуги онлайн

Оплата за коммунальные услуги, интернет, кабельное телевидение, связь, налоги и штрафы еще несколько лет назад отнимала у жителей Подмосковья массу времени. Сегодня, в эпоху цифровизации, все эти услуги можно оплатить за несколько минут с помощью приложений или сайтов банков. Цифровые платежи позволяют сэкономить средства, ведь при онлайн-оплате комиссия ниже, а некоторые банки, в том числе и МТС Банк, начисляют кэшбэк на бытовые платежи.

Цифровизация повседневной жизни

МТС Банк изучил онлайн-расходы жителей Подмосковья при совершении основных бытовых платежей в первом квартале этого года к такому же периоду год назад. Наибольший рост количества онлайн-платежей показали почтовые услуги: в январе–марте 2021 года они выросли примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост объясним тем, что в 2020 году «Почта России» значительно увеличила функционал приложения и ввела ряд дистанционных сервисов, которые оказались востребованными в период пандемии.

На втором месте по росту количества платежей через интернет оказалась оплата штрафов —прирост 58%. Примерно на треть выросло количество онлайн-платежей за коммунальные услуги (+37%), оплата налогов (+34%) и домашнего интернета (+33%).

Наименьший прирост — у телекоммуникационных услуг, объем которых вырос на 8%. Это объясняется тем, что россияне давно привыкли оплачивать услуги операторов связи с помощью приложений на своих смартфонах. При этом оплата телекоммуникационных услуг последние несколько лет является лидером по количеству онлайн-платежей среди всех категорий.

Примечательно, что за год средний чек в большинстве рассматриваемых категорий — коммунальные и почтовые услуги, интернет, налоги — не изменился.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в московском регионе. Учитывались платежные операции в январе–марте 2020–2021 годов.