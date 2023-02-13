Подмосковье 13 февраля 2023, 19:00 Жители Подмосковья стали чаще отмечать высокое качество получения соцуслуг

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Агентство стратегических инициатив представило итоги рейтинга по качеству жизни в регионах. В Подмосковье удовлетворенность получением соцуслуг у жителей выросла на 36%, сообщили в Минсоцразвития региона.

«Рейтинг проводился по 141 параметру, одними из которых является социальная защита, возможности для работы и открытия собственного дела», — рассказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева.

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Приложение «Соцуслуги» повысило на 36% показатели удовлетворенности получением соцуслуг в Подмосковье по итогам рейтинга.

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При оценке учитывали три направления — объективные показатели среды, субъективные показатели удовлетворенности и динамика изменений показателей, добавили в пресс-службе.

Ранее гендиректор АСИ Чупшева объяснила успех Московской области в рейтинге качества жизни.

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