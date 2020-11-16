Жители Подмосковья стали чаще обращаться к телемедицине

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) почти месяц предоставляет услуги телемедицины. С каждым днем число пациентов, которые пользуются этой услугой увеличивается. Об этом рассказала замдиректора по организации методической и аналитической работы учреждения Татьяна Чернявская.

«Четвертую неделю работает центр телемедицинских консультаций. Мы видим стабильное увеличение количества обращающихся пациентов. За неделю число обращений выросло на 10%. Радует, что нам удается все же организовывать видеосвязь с нашими пациентами для более качественной оценки больных», — сообщила Чернявская.

Она отметила, что у 90% пациентов наблюдается стабильное состояние без ухудшений. Увеличивается число людей с положительной динамикой, которая прослеживается от момента выписки.

Больше всего вопросов больные задают о реабилитации после коронавируса. Речь идет о сдачи повторных анализов, мазках ПЦР, длительности приема лекарств, повторным КТ. Врачи дают подробные консультации по этим темам.

Кроме того, в РКДЦ на базе МОНИКИ запустили круглосуточный прием звонков от врачей из красных зон.

На базе МОНИКИ работает еще и центр для консультации реанимационных пациентов. Этот центр работает с марта, но в течение прошлой недели претерпел изменения. Здесь организовали круглосуточные телефонные консультации для врачей из красных зон, которые могут позвонить нашим специалистам и получить помощь Татьяна Чернявская

Несмотря на то, что центр работает уже давно, врачи все равно часто обращаются за помощью к реаниматологам из МОНИКИ.

«За прошедшую неделю мы подготовили короткие алгоритмы для врачей, которые работают в красной зоне, и распространили их по учреждениям. Надеемся, что врачам будет проще принимать по ним решения», — добавила Чернявская.

Уже записаны обучающие вебинары для реаниматологов, для врачей, работающих в инфекционных отделениях и амбулаторных условиях.