Подмосковье 10 января 2023, 20:54 Жители Подмосковья срубили 380 елей в лесных питомниках в 2022 году

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В конце декабря 2022 года в питомниках Московской области местные жители срубили 380 елей, которые выращивались специально для этих целей. Самым посещаемым в этом году стал Дмитровский, откуда унесли около 65% лесных красавиц.

«Акция „Ель домой — всей семьей“ проводилась в Подмосковье накануне Нового года уже в четвертый раз. Благодаря ей жители получили возможность самостоятельно выбрать понравившуюся ель или сосну и на совершенно законных основаниях ее срубить. С 17 по 31 декабря из подмосковных лесных питомников посетители забрали домой 382 новогодних деревца», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Ели для этих целей специально выращивались на лесных плантациях ГАУ МО «Центрлесхоз» Комитета лесного хозяйства Московской области.

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«Самыми популярными новогодними деревьями в этом году стали ели от одного до полутора метров. Более трети проданных деревьев именно такого размера. Также спросом пользовались миниатюрные елочки до 1 метра, их приобретал каждый пятый», —заявил председатель комитета Олег Баженов.

В конце прошлого года питомники посетило более 950 человек.

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