Подмосковье 29 января 2023, 15:07 Жители Подмосковья сразились в поедании холодца на скорость

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В Павловском Посаде прошел 10-й фестиваль «Русский холодец». Мероприятие посетили более семи тысяч человек. Любители студня поучаствовали в поедании холодца на скорость.

У входа людей встречали актеры в костюмах медведя, кота и поросенка. На фестивале посетители со всего Подмосковья и страны прогулялись по ярмарке, поели холодца и потанцевали. На открытии глава Павловского Посада Денис Семенов поприветствовал гостей.

Поедание холодца на скорость проходило под живую музыку. Участники должны были быстрее соперников съесть кусок студня и поднять пустую тарелку над головой. Зрители помогали соревнующимся кричалками и аплодисментами.

В это время дети танцевали и участвовали в мастер-классе по разрисовке матрешек.

«Мы на фестивале уже четвертый раз. Приехали мы из Владимира. Праздник, как всегда, шикарный», — рассказал гость фестиваля Владимир Осипов.

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