Жители Подмосковья совершили около 266 тысяч поездок между регионами с начала года | 360°

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Жители Подмосковья совершили около 266 тысяч поездок между регионами с начала года

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Межрегиональными маршрутами Подмосковья воспользовались свыше почти 266 тысяч раз с начала года. Автобусы курсируют на 17 маршрутах между Московской, Рязанской, Тверской, Владимирской и Ярославской областями.

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Самыми популярными направлениями оказался маршрут № 120, движущийся от Сергиева Посада до деревни Жуклино. На нем совершили 54 тысячи поездок. Еще свыше 35 тысяч раз пассажиры воспользовались маршрутом № 124 между Орехово-Зуевом и Покровом и почти 30 тысяч маршрутом № 27, связывающим Сергиев Посад и село Муханово. Чаще всего пассажиры расплачивались банковскими картами.

По поручению губернатора разработали новый стандарт переходов через железную дорогу. Они должны быть широкими — с коридорами строго не менее четырех метров, крытыми и с грузовыми лифтами.

Автобусы

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