Подмосковье 25 июля 2023, 17:21 Жители Подмосковья совершили более 8 миллионов поездок на каршеринговых авто с начала года Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

С начала года жители и гости Московской области совершили более восьми миллионов поездок на каршеринговых автомобилях. В среднем в сутки они ездили на арендуемых машинах более 30 тысяч раз, сообщили в Минтрансе региона.

«Среднее количество поездок, содержащих в себе хотя бы одну точку в Подмосковье, составляет около 45%. Наиболее популярными городскими округами в регионе стали Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Домодедово и Балашиха», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Одними из самых популярных мест в Подмосковье были пляжи, парки и туристические комплексы. На одну машину приходилось в среднем по восемь поездок в день. Средняя длина в пути составляет 18 километров, а время — 25 минут.

В Москве и области работают около 30 тысяч машин каршеринговых систем. Ежегодно автопарки компаний пополняются на 55%.

Самыми востребованными были Chery Tiggo, Geely Coolray, Кia Rio, Hyundai Solaris, Haval Jolion и другие машины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность парков. По его мнению, такие места для отдыха прогулок и занятий спортом очень востребованы у жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».