Подмосковье 30 августа 2023, 12:46 Жители Подмосковья совершили более 4 миллионов льготных поездок на МЦД за месяц Минтранс Подмосковья

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Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность в Подмосковье и сделал пассажирские перевозки еще удобнее. В скором времени электрички пойдут по МЦД-4, который соединит станции Железнодорожная в Балашихе и Апрелевка в Наро-Фоминске. В Мособлдуме напомнили, какие категории жителей имеют льготы на проезд.

«Это новый уровень комфорта и доступности для жителей Подмосковья. Важно и то, что наши льготные категории жителей могут пользоваться бесплатным проездом на всех линиях центральных диаметров. Они ежемесячно совершают более четырех миллионов льготных поездок на МЦД», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Бесплатным проездом на поездах МЦД могут воспользоваться ветераны труда и военной службы, труженики тыла, родители детей-инвалидов и другие категории граждан.

Для оформления льготного проезда нужно каждый месяц обращаться в пригородную кассу. При поездках дальше зоны МЦД в кассе или терминале оформляется отдельный разовый льготный билет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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