Подмосковье 02 сентября 2022, 05:51 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья совершили 5 млн поездок в такси по детскому тарифу за 2022 год Минтранс Подмосковья: такси с детским тарифом воспользовались 5 миллионов раз в 2022 году Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Жители Подмосковья в этом году воспользовались такси с детским тарифом пять миллионов раз. Это цифра на 20% превышает показатель прошлого года, сообщили в региональном Минтрансе. В министерстве уточнили, что по данному тарифу работают только те водители, которые проходят обязательную подготовку.

Пользователям услуг такси напомнили, что перевозить ребенка младше 12 лет запрещено без специального удерживающего устройства. При несоблюдении правил перевозки грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

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Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин отметил, что во время поездки ребенок должен быть в безопасности. Поэтому на детском тарифе работают водители, у которых высокий рейтинг и нет негативных отзывов со стороны пассажиров.

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«Дополнительно водители проходят обязательную подготовку, которая включает в себя обучение по установке кресла и правилам пристегивания ребенка в зависимости от его возраста», — рассказал Аптекин.

Также он добавил, что водителям разъясняют курс по поведению в экстренных ситуациях и оказанию первой помощи.

«Отмечу, что в Подмосковье на 20% увеличился спрос на поездки по детскому тарифу, на сегодняшний день совершено пять миллионов поездок с детьми», — рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В зависимости от спроса, чаще всего детский тариф дороже на 10%-15% от обычной поездки. Причина заключается в том, что такси оборудовано дополнительными устройствами.

Но в желании сэкономить некоторые пользователи вызывают такси по обычном тарифу, не предупреждая о маленьком пассажире. Водитель имеет право отказать в перевозке в подобных случаях.

Также запрещено держать детей на руках во время поездки, отметили в министерстве. Это не безопасно. В случае ДТП или резкой остановки практически невозможно удержать ребенка, что может привести к травмам. Специальные кресла для перевозки адаптированы под детей, ремни надежно расположены и фиксируют тело юного пассажира, а подголовники и боковая защита берегут ребенка от ударов.

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