Подмосковье 13 февраля 2023, 18:44 Жители Подмосковья сообщили о 1195 случаях неправильной парковки во дворах в январе

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Жители Московской области в январе через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел» сообщили о почти 1200 случаях ненадлежащей парковки во дворах. Больше всего заявок поступило из Ленинского округа, сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

«Наиболее активный мониторинг провели в городском округе Ленинский — мы получили данные о 484 нарушениях. Также внимательно следили за размещением транспортных средств в Одинцове — 224 замечания», — сказала Светлана Аипова.

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Министр отметила, что чаще всего жители региона оставляли автомобили возле контейнерных площадок. О таких нарушениях сообщили 763 раза. Такая парковка создает помехи для своевременного вывоза мусора, напомнили в ГУСТ.

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Размещение транспорта в ненадлежащих местах во дворе — это административное нарушение, за которое предусмотрен штраф, подчеркнула Аипова. Он составляет пять тысяч рублей для физических лиц, для должностных — 10 тысяч, а для юридических лиц — 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поручил взять под контроль ремонт теплосетей в Химках по концессии с «Газпромом».

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