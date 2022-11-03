Жители Подмосковья сообщили о 116 бесхозных автомобилях во дворах с августа | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 13:42 Жители Подмосковья сообщили о 116 бесхозных автомобилях во дворах с августа

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Жителям Подмосковья посоветовали не оставлять бесхозные автомобили во дворах после наступления холодов. Транспорт может мешать качественной уборке, объяснили в Главном управлении содержания территорий.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что бесхозные автомобили не только занимают парковочные места и портят облик дворов, но и мешают качественной работе коммунальных служб.

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С августа жители Подмосковья оставили 116 жалоб в соцсетях с просьбой убрать брошенные авто. Почти все обращения рассмотрели и приняли меры.

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«Но все же хочется обратиться непосредственно к жителям и попросить их уважать общее пространство. Двор не место для складирования ржавого мусора», — отметила министр.

Управляющим компаниям сообщили о необходимости убирать под бесхозными машинами прошлой весной, рассказали в ГУСТ. Кроме того, в рамках «Месяца чистоты и благоустройства» муниципалитетам рассказали о задачах по обследованию таких автомобилей и их эвакуации. Так, владельцу транспорта сначала предлагают самостоятельно вывезти его, в противном случае признают бесхозным через суд и увозят на металлолом.

О брошенном автомобиле жители Подмосковья могут сообщил на портале «Добродел».