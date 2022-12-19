Подмосковье 19 декабря 2022, 21:27 Жители Подмосковья собрали около 5,5 тысячи автопокрышек в рамках акции «Сдай старые шины на „Мегабак“»

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В Московской области завершилась ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на „Мегабак“». Об этом рассказали в МинЖКХ региона.

«С 1 ноября было собрано 1,3 тысячи кубометров или порядка 5,5 тысячи старых автопокрышек», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Он добавил, что сейчас жюри отбирает фотографии победителей, до конца года самым креативным участникам акции будут вручены 9 сертификатов на приобретение новых шин.

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Чтобы принять участие в акции, жителям необходимо было сдать покрышки на любом из пунктов приема крупногабаритных отходов «Мегабак», пунктах переработчиков «Орис Пром», «Дмитровский РТИ» и «ЧРЗ», сделать и разместить фотографию в соцсети «ВКонтакте» с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

Также на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие виды крупногабаритных отходов, напомнил министр.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 200 предприятий модернизировали в регионе для улучшения экологии.

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