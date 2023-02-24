Подмосковье 24 февраля 2023, 19:06 Жители Подмосковья собрали 40 тонн гумпомощи участникам СВО и жителям Донбасса

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Жители Московской области собрали порядка 40 тонн гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело». Груз привезли в ЛНР, ДНР и Херсонскую область.

«Губернатор Андрей Воробьев постоянно говорит о том, насколько важно поддерживать наших бойцов и заботиться об их семьях. В День защитника Отечества мы с особенной теплотой вспоминали тех, кто сейчас находится на передовой», — сообщил зампред правительства региона Вячеслав Духин.

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Так, 12 февраля в Подмосковье прошел единый день сбора помощи. Жители региона принесли консервы, чай, кофе, сладости, тушенку, предметы личной гигиены, берцы, термобелье и медикаменты.

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По словам Духина, 23 февраля бойцам передали порядка 20 тонн помощи, а в медроту одного из полков привезли машину УАЗ.

Также 13 февраля в регионе прошел единый день написания писем участникам СВО. В нем поучаствовали учащиеся вузов, сузов, школ, молодежных центров и Домов культуры Подмосковья.

«Они были написаны с теплотой жителями Подмосковья — всего около 26 тысяч очень проникновенных посланий с пожеланиями и добрыми словами», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в ближайшее время на передовую передадут еще три тысячи наборов от волонтеров.

«С момента старта акции „Доброе дело“ собрано уже более 300 тонн помощи», — добавила Швелидзе.

Внести свою лепту можно в одном из 122 волонтерских пунктов Московской области. Также можно сделать благотворительное пожертвование на сайте.

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