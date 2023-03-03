03 марта 2023, 13:55
Жители Подмосковья смогут запросить перерасчет платы за вывоз мусора при временном отъезде из дома
Жители Подмосковья смогут попросить перерасчет за вывоз мусора при отъезде из дома. Для этого необходимо предоставить подтверждающие документы. Об этом сообщили в Мособлдуме.
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев добавил, что льготники также смогут получить компенсацию за коммунальную услугу. На нее могут рассчитывать многодетные семьи, ветераны, труженики тыла, инвалиды боевых действий и другие.
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Получить перерасчет за вывоз мусора могут собственники и зарегистрированные в квартире жители. Его проводят, если период отсутствия в доме превышает пять дней подряд. Для этого нужно предоставить копию командировочного удостоверения, справку о нахождении на лечении, проездные билеты, счета за проживание в гостиницах и другие документы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.
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ЖКХ
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