Подмосковье 03 марта 2023, 13:55 Жители Подмосковья смогут запросить перерасчет платы за вывоз мусора при временном отъезде из дома

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Жители Подмосковья смогут попросить перерасчет за вывоз мусора при отъезде из дома. Для этого необходимо предоставить подтверждающие документы. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев добавил, что льготники также смогут получить компенсацию за коммунальную услугу. На нее могут рассчитывать многодетные семьи, ветераны, труженики тыла, инвалиды боевых действий и другие.

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Получить перерасчет за вывоз мусора могут собственники и зарегистрированные в квартире жители. Его проводят, если период отсутствия в доме превышает пять дней подряд. Для этого нужно предоставить копию командировочного удостоверения, справку о нахождении на лечении, проездные билеты, счета за проживание в гостиницах и другие документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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