Подмосковье 13 апреля 2023, 16:50 Жители Подмосковья смогут записаться на онлайн-олимпиаду о предпринимательстве до 20 апреля

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Победителей всероссийского конкурса «Узнай Россию. Предприниматели-земляки» назовут 28 апреля в прямом эфире. Желающие знатоки бизнеса из Подмосковья также смогут принять участие в тематической олимпиаде.

Проект «Узнай Россию. Предприниматели-земляки» направлен на повышение интереса молодежи к предпринимательству. В нем приняли участие жители 70 регионов России. Они поделились опытом своих земляков, создав банк историй о развитии бизнеса в своей области.

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Итоги проекта подведут 28 апреля в формате онлайн-трансляции. На ней также пройдет тематическая олимпиада, участниками которой могут стать все желающие, разбирающиеся в бизнесе. Это педагоги, журналисты, активисты и другие. Победителей ждут денежные призы.

Регистрация на олимпиаду будет доступна до 20 апреля по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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