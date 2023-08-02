Подмосковье 02 августа 2023, 10:26 Жители Подмосковья смогут записаться на дистанционную консультацию в МФЦ Unsplash

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Жители Подмосковья, которые столкнулись с нарушениями своих прав, теперь могут получить дистанционную юридическую консультацию в МФЦ. Об этом сообщила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.

«Записаться на консультацию можно с помощью регионального портала госуслуг. Необходимо сначала выбрать ведомство — „Уполномоченный по правам человека в Московской области“, далее указать тему, описать суть вопроса и выделить конкретный МФЦ. Затем программа предложит свободные даты», — объяснила Фаевская.

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В назначенный день заявитель должен прийти в МФЦ, где по видеосвязи сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека проконсультирует жителя по его вопросу. Помощь можно будет получить по разным темам, включая вопросы ЖКХ, медицины и социальной защиты.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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