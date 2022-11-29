Подмосковье 29 ноября 2022, 16:09 Жители Подмосковья смогут заменить балконы по программе капремонта домов

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Собственники квартир сами смогут инициировать замену балконов в своих многоквартирных домах. О том, как это сделать, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

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Для замены балконов нужно будет принять такое решение большинством голосов собственников жилья. При этом потребуется правильно оформить протокол собрания и направить его в местную администрацию.

«После этого на объект приедет специализированная организация и проведет оценку состояния фасада. Замена балконной плиты производится строго по разработанному проекту, и подлежащие замене балконы демонтируют полностью», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В процессе работ будут установлены новые металлические балки, на которые уложат новые бетонные плиты. Если до начала работ балконы были остеклены, то подрядчик обязан будет восстановить остекление.

Однако не в каждом доме, где запланировано обновление фасада, возможно будет заменить балконные плиты. С адресной программой ремонта многоквартирных домов можно ознакомиться на сайте.

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