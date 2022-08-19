Жители Подмосковья смогут задать вопросы по правам дольщиков на прямом эфире Минжилполитики 25 августа

Минжилполитики проведет прямой эфир, на котором эксперты ответят на вопросы жителей. Темой станут права дольщиков. Трансляция пройдет в Telegram-канале ведомства. 25 августа в 14:00.

Спикерами эфира станут представили министерства и Фонда защиты участников долевого строительства Подмосковья. Интересующие вопросы можно направить на электронную почту mzhp_ds@mosreg.ru до 24 августа 17:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что проблему обманутых дольщиков полностью решат в Подмосковье к 2023 году.