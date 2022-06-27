Жители Подмосковья смогут задать вопросы лесничим онлайн 30 июня

Комитет лесного хозяйства Подмосковья приглашает всех желающих принять участие в онлайн-вебинарах с лесничествами Московской области. Жители и гости региона смогут провести диалог, который будет проходить в формате прямых эфиров в социальных сетях. У людей будет возможность больше узнать о своем лесничестве, получить советы от специалистов в области лесного хозяйства, послушать, как правильно беречь природу и особенно леса.

В комитете отметили, что 1 июля текущего года будет знаменательная для сферы лесничества дата — сама организация в Подмосковье образовалась ровно десять лет назад. На праздничных вебинарах людям расскажут, как правильно беречь природу и сохранить леса для будущих поколений.

«В ходе беседы будут рассмотрены самые актуальные темы по сохранению лесов региона: пожароопасная обстановка в области — что необходимо знать каждому, увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, работы, проводимые для обеспечения стабильной лесопожарной обстановки», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Все, кто уже заранее сформулировал свои вопросы, могут прислать их в филиалы лесничеств сейчас. Тогда у специалистов будет возможность подготовиться и ответить как можно более подробно. Остальные смогут поговорить с представителями лесничеств во время прямого эфира. Виртуальные беседы пройдут 30 июня, присоединиться к ним можно по ссылкам, которые указаны в группах лесничеств в социальной сети «ВКонтакте».