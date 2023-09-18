Подмосковье 18 сентября 2023, 11:57 Жители Подмосковья смогут задать Росреестру вопросы о налогах на имущество 20 сентября Unsplash

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Росреестр Подмосковья проведет горячую линию по вопросам направления актуальных сведений об объектах недвижимости в налоговую службу. Получить информацию можно будет 20 сентября с 11:00 до 13:00.

«Процесс взаимодействия Росреестра и ФНС России полностью автоматизирован. Вся информация об объектах недвижимости, в отношении которых в течение года совершались учетно-регистрационные действия, оперативно передается в налоговый орган в целях налогообложения», — отметила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.

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В рамках телефонной линии специалисты проконсультируют жителей Подмосковья по разным вопросам относительно регистрации имущества. Это исключение дублирующих сведений ЕГРН об объектах недвижимости, направление актуальных сведений об объектах недвижимости в УФНС, исчисление налога на недвижимость и другие темы.

Звонки принимаются по телефону: 8 (495) 223-45-41.