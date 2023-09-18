Подмосковье 18 сентября 2023, 11:28 Жители Подмосковья смогут задать министерству вопросы о социальном обслуживании 20 сентября Unsplash

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Министерство социального развития Московской области проведет прямой эфир 20 сентября в 16:00. Жители смогут задать вопросы, касающиеся инвалидности, получения путевок в санаторий, соцобслуживания и другие.

Спикером выступит начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития региона Евгений Ермилов.

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Жители Подмосковья также могут направить интересующие вопросы для рассмотрения на онлайн-трансляции по почте: SafronovaPoB@mosreg.ru. Эфир будет доступен по ссылке.

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