Жители Подмосковья смогут вырастить урожай еще в 9 парках

В мае текущего года в парках Подмосковья начался проект «Общественный город», который был разработан Министерством культуры и туризма в регионе. К текущему моменту в проекте принимают участие уже девять парков Московской области.

В рамках «Общественного города» каждый, кто пожелает, может посадить в парке семена и к осени собрать свой собственный урожай. Участники встречаются каждую неделю, чтобы принять участие в уходе за своими посадками. Кроме того, в рамках проекта проходят многочисленные лекции и мастер-классы.

Первыми проект реализовали парк в Долгопрудном, парк «Городской лес» в Домодедове, парк в Истре, парк в Кашире, парк «Сестрорецкий» в Клину и парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, который принимал в деятельности особенно активное участие.

Ранее стало известно, что медицинские профосмотры проводили в парках области на выходных. Жители области смогли измерить давление, сдать общий анализ крови, сделать ЭКГ и вакцинироваться от коронавируса во время прогулки.