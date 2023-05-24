24 мая 2023, 17:05
Жители Подмосковья смогут вырастить овощи и цветы в общественных огородах в парках
В этом году к проекту «Общественный огород» присоединятся 26 парков Подмосковья, где все желающие смогут посадить семена и собрать свой урожай. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В течение всего лета жители и гости Московской области смогут научиться выращивать овощи и цветы, сажать растения, а также собирать урожай. Кроме того, для них проведут различные лекции и мастер-классы.
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Грядку можно будет отметить брендированной табличкой и указать на ней имя огородника. Перчатки и садовые инструменты нужно будет принести с собой.
Организаторы проекта отмечают, что общественный огород — это открытое городское пространство, где любой человек может выращивать свои овощи, травы и цветы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
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Сельское хозяйство
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