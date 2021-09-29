Жители Подмосковья смогут выиграть новые шины для автомобиля за фото со старыми у «Мегабака»

Ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на "Мегабак"» стартует в Подмосковье 1 октября. Ее проводит региональное Министерство ЖКХ.

Автомобилистам, желающим принять участие в акции, нужно привезти старые покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов «Мегабак» и сделать фото. Далее необходимо разместить его в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак. Победитель получит новый комплект резины для автомобиля, рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую интересную и креативную фотографию, ее автор получит сертификат на приобретение новых шин», — сказал министр.

Также старые шины можно привезти в пункты переработчиков «Орис Пром». Для б/у покрышек установят специально предназначенные контейнеры.

В апреле текущего года мы запускали данную акцию, которая вызвала огромный интерес у автолюбителей и жителей региона. В прошлый раз в рамках акции «Сдай старые шины на переработку» было собрано более 20 тысяч старых покрышек Антон Велиховский министр ЖКХ Подмосковья.

Акция продлится до конца ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что 50-ю в Московской области площадку «Мегабак» открыли в Котельниках.