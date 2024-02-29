Подмосковье 29 февраля 2024, 15:18 Жители Подмосковья смогут выиграть лимитированную карту «Стрелка» с символом 2024 года АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

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«Стрелка» проводит конкурс на лучшее креативное фото. Победители получат лимитированные транспортные карты с символом 2024 года — драконом.

Фотоматериалы можно присылать на конкурс «Путешествие „Стрелки“» до 1 марта. Подарок получат 15 победителей проекта.

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Желающим выиграть приз нужно подписаться на страницы «Стрелки» в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram, сделать креативное фото на представленную тему и выложить его на личную страницу с хештегом #КартаСтрелка2024. Затем понадобится оставить комментарий к посту.

С подробностями условий конкурса можно ознакомиться по ссылке.