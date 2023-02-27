Подмосковье 27 февраля 2023, 19:03 Жители Подмосковья смогут выиграть денежный приз за передачу показаний счетчиков онлайн

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Акцию с денежным призом за передачу показаний счетчиков онлайн запустили в Подмосковье 27 февраля. Раз в месяц абоненты МосОблЕИРЦ могут выигрывать по три тысячи рублей.

Акция «Передай показания с умной платежкой» будет проводиться с 27 февраля по 19 мая. Каждый клиент получит шанс выиграть три тысячи рублей за онлайн передачу показаний счетчиков.

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Для участия необходимо быть зарегистрированным в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении. После передачи показаний счетчиков воды или электричества абонент автоматически становится претендентом на денежный приз.

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Раз в месяц среди участников акции будут разыгрываться пять призов по три тысячи рублей. Победителей определит генератор случайных чисел, а выигрыш поступит на лицевой счет жителя. Эти деньги можно будет использовать для оплаты коммунальных услуг в будущем.

Первый розыгрыш проведут в апреле — в нем примут участие те, кто вовремя передаст показания счетчиков за март.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил активно информировать жителей Подмосковья о возможности получения положенных им услуг.

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