Жители Подмосковья смогут выиграть билеты на мюзикл «Шахматы»

В Подмосковье 27 июня стартовала акция «Зарегистрируйся в личном кабинете МосОблЕИРЦ и выиграй билет на мюзикл „Шахматы“». Победителей будет десять, всем им дадут бесплатные билеты на популярный во всем мире музыкальный спектакль.

Чтобы поучаствовать в новой акции, нужно просто зарегистрироваться в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сделать это нужно до 10 июля.

Призы будут разыгрываться между всеми пользователями личного кабинета. Их выберут посредством генератора случайных чисел. Результаты акции можно будет узнать 22 июля на сайте МосОблЕИРЦ, победителям разошлют уведомления на электронную почту.

Кроме того, можно войти на сайт программы «Коммунальный бонус» и скопировать промокод, который позволяет получить 15% скидку на этот мюзикл и другие спектакли компании «Бродвей Москва».