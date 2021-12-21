Жители Подмосковья смогут выиграть 10 тысяч рублей при оплате ЖКУ

Жители Подмосковья смогут выиграть деньги и гарантированные подарки при оплате коммуналки. Акцию «Включайся в онлайн с умной платежкой» запустили в МособлЕИРЦ.

Поучаствовать в акции может любой клиент МособлЕИРЦ. Для этого потребуется зарегистрировать в личном кабинете и оплатить коммунальные счета. Также можно совершить покупку на сумму от 300 рублей, выбрав позицию в разделе «Товары и услуги для Вашего дома».

Среди гарантированных призов есть скидки на Ozon, TutorOnline, IVI, MyBook. Купоны на скидки придут на адрес электронной почты, указанный при регистрации в личном кабинете. Главный денежный приз в размере 10 тысяч рублей получат 10 клиентов МособлЕИРЦ. Имена победителей назовут 1 февраля. Розыгрыш проведут с помощью интернет-генератора случайных чисел. Выигранные деньги переведут победителям на лицевые счета. Ими можно будет оплатить коммунальные услуги.

Кроме призов акции для пользователей сайта и мобильного приложения предусмотрели праздничные скидки от программы «Коммунальный бонус» и кешбэк для держателей карты «Мир».