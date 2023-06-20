Подмосковье 20 июня 2023, 18:02 Жители Подмосковья смогут выбрать проекты инициативного бюджетирования на «Доброделе» до 27 июня Unsplash

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На портале «Добродел» открыли голосование за проекты инициативного бюджетирования. В этом году жители могут выбирать из 509 инициатив, которые направлены на ремонт и оснащение спортивных, культурных и образовательных учреждений.

Этап размещения проектов на «Доброделе» завершился 19 июня. Голосование за объекты и мероприятия продлится на портале до 27 июня. После завершения опроса пройдут заседания муниципальных комиссий по отбору проектов на региональную часть конкурса.

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По словам председателя Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тараса Ефимова, в России продолжается голосование за уже реализованные проекты ИБ на портале «Мои финансы». Подмосковье представило на конкурсе три инициативы.

«Проголосовать за них можно продлится до 30 июня. Среди выдвинутых на конкурс от Подмосковья — лидирует инициативная группа из деревни Дятловка, городского округа Балашиха. Там, 7 ноября прошлого года, благодаря активным гражданам, патриотам своего края, на месте бывшего пустыря установлен памятник 170 участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — добавил Ефимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что горожане вносят в это большую лепту.

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