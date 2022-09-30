Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок онлайн | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 11:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок онлайн

Читать 360tv в

Голосование за выбор мест для детских площадок в Подмосковье стартовало на портале «Добродел». Выбранные жителями локации войдут в программу на 2023 год, рассказали в Минблагоустройства региона.

Как сообщил глава ведомства Михаил Хайкин, программа по установке детских игровых площадок стартовала по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С 2013 года по ней установили свыше 1,2 тысячи объектов. На портале «Добродел» стартовало уже третье голосование по выбору мест.

Реклама

«В нем принимает участие 43 городских округа. Призываю жителей принять участие в голосовании и определить места, где установка площадок действительно необходима», — добавил министр.

Реклама

Жители смогут выбрать места из 962 предложенных. Для этого нужно выбрать свой город на карте и найти подходящую локацию для размещения детской площадки. Голосование завершится 9 октября.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

0 0 0 0 0 0