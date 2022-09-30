Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок онлайн | 360°

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Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок онлайн

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Голосование за выбор мест для детских площадок в Подмосковье стартовало на портале «Добродел». Выбранные жителями локации войдут в программу на 2023 год, рассказали в Минблагоустройства региона.

Как сообщил глава ведомства Михаил Хайкин, программа по установке детских игровых площадок стартовала по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С 2013 года по ней установили свыше 1,2 тысячи объектов. На портале «Добродел» стартовало уже третье голосование по выбору мест.

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«В нем принимает участие 43 городских округа. Призываю жителей принять участие в голосовании и определить места, где установка площадок действительно необходима», — добавил министр.

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Жители смогут выбрать места из 962 предложенных. Для этого нужно выбрать свой город на карте и найти подходящую локацию для размещения детской площадки. Голосование завершится 9 октября.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Благоустройство

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