Жители Подмосковья смогут выбрать, каким препаратом привиться от коронавируса

В Подмосковье поступило более 1,1 миллиона доз вакцины от коронавируса. У жителей появится выбор — они сами смогут решить, каким препаратом привиться от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В Московскую область привезли все три препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Всего в регион поступило более 1,1 миллиона доз.

«Все медицинские организации Московской области в полном объеме обеспечены вакциной от COVID-19. Конечно, в основном это препарат «Спутник V», другие вакцины представлены в меньшем количестве. Наша задача — сделать так, чтобы жители и гости Подмосковья могли сделать прививку от коронавируса быстро, легко и удобно, особенно в период предстоящих отпусков», — уточнила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Узнать, какие именно препараты есть в пункте вакцинации, жители могут в своей поликлинике. Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Сделать прививку можно в поликлинике или в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах.

В дачный сезон в Подмосковье организовали выездную вакцинацию в СНТ. Адреса и время работы мобильных пунктов можно узнать на сайте.