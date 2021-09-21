Жители Подмосковья смогут выбрать, какие ж/д платформы отремонтировать

В Московской области стартовало голосование за железнодорожные станции, которые нужно отремонтировать. Свое мнение жители региона могут высказать на портале «Добродел» с 20 сентября по 3 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жители Подмосковья уже начали голосовать за ремонт железнодорожных станций на 2022–2023 годы. Все участники опроса могут выбрать одну из 13 платформ из списка. В него вошли станции с самым большим пассажиропотоком. Среди них станции Голицыно, Орехово-Зуево, Чехов, Купавна, Тайнинская, Строитель, Павловский Посад, Куровская, Сергиев Посад, Болшево, Подлипки Дачные, Дмитров и Мытищи.

«Голосование за ремонт железнодорожных платформ проходит в Подмосковье впервые. Оставить свой голос можно за одну из 13 станций, которые отмечены на интерактивной карте, но при этом можно также оставлять комментарии по ремонту других платформ. По станциям, отмеченным на карте, поступало к нам наибольшее число обращений от жителей», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно быть зарегистрированным пользователем на портале «Госуслуги». Результаты опроса проанализируют и отправят в ОАО «РЖД». Компания сформирует план ремонта платформ на следующие два года.

Всего в Московской области находятся свыше 460 железнодорожных станций. За последние пять лет в регионе обновили 109 платформ. В этом году в программу ремонта включили еще 17 станций.