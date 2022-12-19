Подмосковье 19 декабря 2022, 16:28 Жители Подмосковья смогут выбрать и срубить елку в одном из четырех лесных питомников

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Четыре специальных новогодних питомника елей работают в Подмосковье в этом декабре. Жители могут сами выбрать понравившееся дерево и срубить его по демократичной цене — об этом рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий.

Питомники работают в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Ульянинском и Волоколамском лесничествах. Все ели и сосны здесь специально выращены для новогодних праздников, поэтому такая рубка не нанесет вреда природе. Стоить деревья будут дешевле, чем на елочных базарах. Например, ель до одного метра обойдется в 400 рублей, а двухметровая - в 1200.

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«Конечно, сейчас стали делать очень хорошие искусственные елки, которые по виду практически не отличаются от натуральных. Но живая елочка пахнет, к тому же есть еще один большой плюс. Можно не рубить дерево, а взять его с плантации вместе с корневой системой, в кадке. По весне такую елочку можно высадить на дачном участке», — отметил Александр Передерий. Он напомнил, что за незаконную рубку елки грозит штраф.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году регион откажется от масштабных новогодних фейерверков. Акцент сделают на семейные программы отдыха и праздничные елки для детей.

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