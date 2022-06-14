Жители Подмосковья смогут воспользоваться новым законом о «дачной амнистии»

За минувшую неделю в Московской области прошли встречи с садоводами из 4,9 тысячи СНТ. В них поучаствовали более 40 тысяч человек. С таким сообщением выступила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Мы продолжаем серию встреч с садоводами, в которых принимают участие представители Минимущества, МОБТИ, Росреестра и органов местного самоуправления. Только за прошедшую неделю в Подмосковье прошли встречи с садоводами из 4,9 тысячи СНТ с охватом более 40 тысяч человек», — рассказала Наталья Адигамова.

По ее словам, главным вопросом, который поднимался на таких мероприятиях, стала регистрация прав по «дачной амнистии» и те преимущества, которые могут получить дачники. За последнюю неделю в Московской области зарегистрировали сразу 1,2 тысячи домов. За минувшие четыре месяца было зарегистрировано 36,8 тысячи объектов недвижимости.

По новому закону, который был принят в мае текущего года, в рамках «дачной амнистии» можно оформить собственность на недвижимость на садовых участках всего за три дня. Если же документы подаются через МФЦ, на все уйдет пять рабочих дней.

После того как имущество зарегистрировано, собственники имеют право прописаться, провести газ, получить компенсацию при утрате, а также налоговый вычет до 260 тысяч рублей.

Кроме того, посредством регистрации можно получить скидку по транспортному налогу, пенсионерам при этом совсем не придется платить налоги за дом. Чтобы зарегистрировать дом, нужно подготовить специальную декларацию и технический план. Декларация доступна на сайте Росреестра.

На территории Подмосковья работает сервис помощи в регистрации. Все сразу сделать можно через МОБТИ. Для этого даже необязательно выходить из дома — действует услуга выездной регистрации. Для этого нужно заказать выезд на дом либо в офис Росреестра или же обратиться в мобильный пункт соцгазификации.