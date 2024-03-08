Подмосковье 08 марта 2024, 18:52 Жители Подмосковья смогут воспользоваться южным вестибюлем станции «Лианозово» Источник фото: Екатерина Дятловская

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Южный вестибюль на станции «Лианозово» открылся в Москве. Он соединяет Дубнинскую улицу и Лианозовский проезд.

Теперь пассажиры, следующие из Подмосковья в Москву, смогут гораздо быстрее пересаживаться с наземного транспорта на Лианозовском проезде и Дубнинской улице, а для удобства жителей переход оборудовали навигационными табличками.

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Вестибюль оснащен теплыми павильонами, эскалаторами, информационными табло и картами.

За время реконструкции на станции построили две платформы и два вестибюля.

Напомним, что северный вестибюль открыли в сентябре 2023 года.

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