08 марта 2024, 18:52
Жители Подмосковья смогут воспользоваться южным вестибюлем станции «Лианозово»
Южный вестибюль на станции «Лианозово» открылся в Москве. Он соединяет Дубнинскую улицу и Лианозовский проезд.
Теперь пассажиры, следующие из Подмосковья в Москву, смогут гораздо быстрее пересаживаться с наземного транспорта на Лианозовском проезде и Дубнинской улице, а для удобства жителей переход оборудовали навигационными табличками.
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Вестибюль оснащен теплыми павильонами, эскалаторами, информационными табло и картами.
За время реконструкции на станции построили две платформы и два вестибюля.
Напомним, что северный вестибюль открыли в сентябре 2023 года.
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