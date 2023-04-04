Подмосковье 04 апреля 2023, 14:38 Жители Подмосковья смогут воспользоваться дачной амнистией в передвижных офисах БТИ Unsplash

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Возможность оформить садовый дом по упрощенной схеме сохраняется в Подмосковье — об этом в эфире «Область перемен» сообщила генеральный директор Московского областного БТИ Елена Казимир. Другая гостья программы — руководитель проекта по диспансерному наблюдению Анастасия Пивоварова — рассказала о необходимости регулярных медицинских осмотров.

В помощь дачникам

Садоводы из Подмосковья вновь смогут оформить свои загородные дома, не покидая пределы СНТ. По региону будут курсировать мобильные офисы БТИ, где окажут такую услугу.

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«Дачная амнистия — это упрощенный порядок оформления недвижимости, который действует до 1 марта 2031 года. Житель может бесплатно получить от государства земельный участок под жилым домом, который построен до 14 мая 1998 года. Также можно оформить по декларации жилой или садовый дом, баню, хозблок или сарай», — рассказала генеральный директор БТИ Подмосковья Елена Казимир.

По аналогии с дачной, в регионе действует и гаражная амнистия. Это тоже упрощенный порядок оформления в собственность, но уже гаражей и земельных участков под ними. Услугой можно воспользоваться до 1 января 2026 года. Для регистрации понадобятся схема расположения и межевой план земельного участка, а также технический план на бокс.

С заботой о сердце

Перенесшие инфаркт пациенты, которые регулярно наблюдаются у врача после операции, живут намного дольше — об этом говорят данные статистики. В Подмосковье уделяется большое внимание медицинской помощи жителям с болезнями сердца. В приоритете высокотехнологичные методы лечения и правильно организованное наблюдение. Это позволяет снизить риск преждевременной смерти.

«Одна лишь операция не является панацеей от заболеваний сердца. Пациентам требуется комплексное лечение при регулярном посещении врача. Специалист может следить за динамикой здоровья, вносить корректировки — это позволит не допустить осложнений. В конечном итоге диспансеризация повышает качество жизни человека», — отметила руководитель проекта по диспансерному наблюдению Анастасия Пивоварова.

Модернизацию первичного звена здравоохранения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 апреля. В регионе построили 260 поликлиник, ФАПов, офисов врачей общей практики, активно ведут капитальный ремонт зданий и закупают новое медицинское оборудование.