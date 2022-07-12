Жители Подмосковья смогут внести предложения по градостроительству онлайн

На региональном портале госуслуг заработал «умный» сервис, который позволит внести предложения и замечания в протокол публичных слушаний. Это позволит выявить мнение жителей о градостроительных документах. Информация предоставлена Министерством государственного управления, ИТ и связи МО.

На публичных слушаниях с населением согласовывают генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территорий. Внести замечания и предложения теперь можно в электронном виде.

«В электронную форму заявления внедрена экспертная система, которая позволит сократить число отказов в предоставлении услуги. Перед заполнением заявления необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА», — рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой смогут жители Подмосковья, прописанные или имеющие недвижимость в городе, где проходят слушания. Замечания необходимо добавить в онлайн-форму. Услуга доступна в разделе «Земля и стройка» — «Исходно-разрешительная документация».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация изменила Подмосковье. Сейчас местным жителям доступно 247 госуслуг онлайн.